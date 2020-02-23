23 Şubat 2020, Pazar
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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i
Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ve G.Saray Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor... El Clasico'da kazanan şaha kalkacak, kaybeden ise zirve yolund aağır darbe alacak. Üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. G.Saray ezeli rakibinin 4 puan önünde olmasına rağmen 21 yıldır kazanamadığı Kadıköy'den 3 puan çıkartmak isteyecek. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirlerken sürpriz kararlar aldılar. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
Giriş Tarihi: 23.02.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 06:35
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