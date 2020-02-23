23 Şubat 2020, Pazar

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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ve G.Saray Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor... El Clasico'da kazanan şaha kalkacak, kaybeden ise zirve yolund aağır darbe alacak. Üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. G.Saray ezeli rakibinin 4 puan önünde olmasına rağmen 21 yıldır kazanamadığı Kadıköy'den 3 puan çıkartmak isteyecek. Kritik karşılaşma öncesi her iki takım teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirlerken sürpriz kararlar aldılar. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 06:35
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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet.

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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i

Kadıköy'de ezeli rakibine 1999'dan beri yenilmeyen Kanarya, seriye yeni bir halka daha eklemek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tartışmaların odağındaki VAR odasında ise Abdülkadir Bitigen oturacak.

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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i

3 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo forma giyemeyecek. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda 3 puan için taktik planlarını hazırladı.

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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i

Son çalışmada özel görüntüler eşliğinde Galatasaray'ın maçları ve sistemi analiz edilirken, oyunculara nelere dikkat edilmesi konusunda son uyarılar yapıldı. Parola ise belli; derbi tarihine bir sayfa daha eklemek.

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Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i

SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.

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