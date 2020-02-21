Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Lider başladığı ikinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle giriş yapan ancak daha sonra oynadığı 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Sivas ekibi, dördüncü sıraya kadar geriledi. Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde Alanyaspor'u mağlup edip yeniden zirveyi zorlamak istiyor. Geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbiriği karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Akdeniz ekibi ise rakibini deplasmanda devirip üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Sivasspor - Alanyaspor maçını aspor.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftası Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçıyla açılıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. İşte Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ligin 23. haftasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Alanyaspor maçı 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay küçük Küçük yönetecek.

SAKAT VE CEZALILAR

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Ziya Erdal ve Arouna Kone sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Caner Osmanpaşa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Alanyaspor'da ise sakat Juanfran ve cezalı Ceyhun Gülselam dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Camara, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Claudemir, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor (3B 1M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de iç sahada aldı (1-0).

- Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı iki takımdan biri Sivasspor (3; Başakşehir ile birlikte).

- Süper Lig'de dört maçtır galip gelemeyen ve 10 puan kaybeden Sivasspor (2B 2M), daha önceki 10 karşılaşmanın dokuzunu kazanıp (1B) sadece iki puan bırakmıştı.

- Deplasmanda üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor (2G 1B), bu sezon ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan takım olan Alanyaspor (11), aynı zamanda Sivasspor'dan (2) daha az kafa golü yiyen tek ekip konumunda (1).

- Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği sekiz iç saha maçında puan kaybetmedi. Alanyaspor ise skor dezavantajına yakalandığı dört deplasmandan bir puan çıkarabildi (1B 3M).

- Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün yedisine doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (5 gol & 2 asist), Mayıs 2017'den bu yana Alanyaspor filelerini havalandıramıyor (dört maç).

- Bu sezon Süper Lig'de dış saha maçlarında en fazla gol atan üç oyuncudan biri Papiss Cisse (6; Bogdan Stancu ve Alexander Sörloth ile birlikte).

- Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, Sivasspor'a karşı çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yaptı.

- Süper Lig kariyerinde Sivasspor ile oynadığı ilk maçı kazanan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, daha sonraki üç karşılaşmada galibiyet alamadı (2B 1M).

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