20 Şubat 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Ertelenen maçların tarihleri belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

'deki erteleme maçlarının tarihleri açıklandı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Çarşamba, Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

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