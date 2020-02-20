20 Şubat 2020, Perşembe
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Ertelenen maçların tarihleri belli oldu
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020
Süper Lig'deki erteleme maçlarının tarihleri açıklandı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba, Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
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