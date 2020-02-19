Saha kenarında rekabet sürüyor! Ersun Yanal ile Fatih Terim...
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, 13. kez birbirlerine rakip olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11'i Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi.
İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 28 Eylül 2019'da yapıldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Süper Lig mücadelesi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
TERİM'İN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.
İki teknik adamın rekabetinde Terim, tüm maçlara Galatasaray'ın başında çıkarken, Yanal ise Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 12 maçın 11'ini kaybetmedi.
Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal 1 kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 7 maç ise berabere bitti.
YANAL'IN TEK GALİBİYETİ 18 YIL ÖNCE
Ersun Yanal, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı tek galibiyetini yaklaşık 18 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.
Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'ı Ankara'da 1-0 yendi.
Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 9 maçta Yanal, galibiyet yaşayamadı.
ÜÇ DERBİDE RAKİP OLDULAR
Yanal ve Terim, kariyerlerinde sadece üç kez derbide karşı karşıya geldi.
TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı verdi.
Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adamın kariyerlerindeki ikinci buluşması ise geçtiğimiz yıl yaşandı. Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Söz konusu isimlerin son randevusu ise bu sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki derbide oldu. Bu karşılaşmada 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
TERİM-YANAL REKABETİ
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Terim'in takımı
|Yanal'ın takımı
|Skor
|4 Ekim 1996
|Süper Lig
|Galatasaray
|Denizlispor
|2-0
|18 Aralık 1999
|Süper Lig
|Galatasaray
|Denizlispor
|4-2
|24 Kasım 2002
|Süper Lig
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|0-1
|11 Mayıs 2003
|Süper Lig
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|1-1
|31 Ağustos 2003
|Süper Lig
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|2-1
|15 Şubat 2004
|Süper Lig
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|2-2
|22 Ocak 2012
|Süper Lig
|Galatasaray
|Eskişehirspor
|0-0
|6 Ekim 2012
|Süper Lig
|Galatasaray
|Eskişehirspor
|1-1
|2 Mart 2013
|Süper Lig
|Galatasaray
|Eskişehirspor
|0-0
|11 Ağustos 2013
|TFF Süper Kupa
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1-0
|14 Nisan 2019
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1-1
|28 Eylül 2019
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|0-0
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