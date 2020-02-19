19 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber!

Derbi öncesi G.Saray'a müjdeli haber!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak 'a 21 yaşındaki oyuncusu Marcelo Saracchi'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

'ın devre arasında Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncusu Marcelo Saracchi'nin bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Uruguaylı savunmacının derbisine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda bir sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

NE OLMUŞTU?

'de Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi sahaya 11'de çıkmıştı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Saracchi girdiği mücadele sonrası karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Martin Linnes'e bırakmıştı. Büyük üzüntü yaşan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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