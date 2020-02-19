Galatasaray’da 6 Fenerbahçe’de 2
Galatasaray, Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine geçen sezon 28. haftada oynanan maçtan 6 oyuncuyu sahaya sürecek. Fenerbahçe'de ise sadece iki isim sahada olacak.
Galatasaray, Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine geçen sezon 28. haftada oynanan maçtan 6 oyuncuyu sahaya sürecek. Belhanda, Feghouli, Linnes, Ryan Donk, Mariano ve Muslera sahada olacak. Yeni Malatya karşısında fazla etkili olamayan Onyekuru büyük ihtimalle yedekler arasında yer alacak.
Geçen sezonki maçta forma giyen Mbaye Diagne, Semih Kaya, Badou Ndiaye ve Fernando ise bu sezon yok. Fenerbahçe'de ise sadece Serdar Aziz ve Dirar sahada olacak. Tolgay, Hasan Ali ve Harun kulübede yer alacak. Soldado, Valbuena, Moses, Elif, Mehmet Topal ve Skrtel ise Fenerbahçe'den ayrıldı.
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