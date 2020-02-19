19 Şubat 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

İlk golü atan takım kolay kolay kaybetmiyor!

Derbilerdeki ilginç ayrıntı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 Giriş Tarihi: 19.02.2020

'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek ile arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 53 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı. Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 53 lig mücadelesinin 8'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE BU SEZON 3 MAÇI ÇEVİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 9 maçın 5'ini kaybetmedi.

Bu mücadelelerin 3'ünde rakiplerinden 3 puan alan sarı-lacivertliler, 2 maçtan ise beraberlikle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir, evinde ise MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçlarında mağlup duruma düşmesine rağmen 3 puana uzandı. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki Göztepe ve sahasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelelerinde geriye düşmesine karşın 1 puanı kurtarmayı bildi.

Fenerbahçe, ilk golü yediği müsabakalarda, evinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda ise Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'ne yenilmekten kurtulamadı.

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ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, ligde galip duruma geçtiği mücadelelerin 2'sinden boynu bükük ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 lig maçında ilk golü atan taraf olurken, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybetti, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, öne geçtiği 8 maçı ise kazanmayı bildi.

GALATASARAY ÖNE GEÇİNCE YENİLMİYOR

Galatasaray, bu sezon ligde öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.

Söz konusu karşılaşmaların 3'ünden 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, 11 maçı ise kazanmayı bildi.

İLK GOLÜ YEDİĞİ MAÇLARI ÇEVİRMEKTE ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon ligde yenik duruma düştüğü 6 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanabilirken, yine 1'ini de berabere tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, mağlup duruma düştüğü karşılaşmalarda, deplasmanda Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ve Göztepe'ye, sahasında da Medipol Başakşehir'e kaybetti.

Geriye düştüğü karşılaşmalarda tek galibiyetini, seyircisi önünde Hes Kablo Kayserispor'u yenerek alan Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la da berabere kaldı.

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