Aytemiz Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Seyir zevki yüksek geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Başkent ekibinin sakatlıktan dönen forveti Bogdan Stancu, golle sahalara geri döndü ve takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı.

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı her iki takımın da karşılıklı ataklarına sahne olan karşılaşmada eşitliği bozan taraf Gençlerbirliği oldu. Sakatlıktan dönen Rumen forvet Bogdan Stancu, 76. dakikada sahneye çıktı ve takımına öne geçiren golü attı.

Mücadelede daha gol sesi çıkmadı ve Başkent ekibi, Akdeniz ekibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ankara ekibinin ise 2 maçlık galibiyet hasreti son buldu.

Alanyaspor 39 puanda kalırken, Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.

SON 7 MAÇ 10 GOLE KATKI

Bogdan Stancu sakatlıktan golle döndü... Sakatlığı nedeniyle ikinci devrede 4 maç kaçıran Rumen forvet, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara geri döndü ve takımına galibiyeti getiren golü attı. 32 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 9 gol 1 asistlik katkı sağladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Cisse'nin pasında Efecan Karaca, rakibini geçerek son çizgiden içeriye doğru ortasını yaptı. Yasin Pehlivan'ın ters vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu kontrol etti.

3. dakikada bu kez Gençlerbirliği'nin hızlı atağı gelişti. Candeias, atılan uzun topu kontrol ederek rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, kaleci Marafona'dan dönen top yeniden Candeias'ın önünde kaldı. Candeias'ın şutunda, Marafona bir kez daha gole izin vermedi.

20. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza sahası dışında kendine pozisyon oluşturan Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Nordfeldt uzanarak topu çıkardı. Dönen topa gelişine sert vuran Kaan Kanak'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

21. dakikada Efecan Karaca, topu korner çizgisine yakın bir bölümdeki Onur Bulut'a çıkardı. Bu futbolcunun penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Cisse'nin yarım volesinde, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

45. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, topu sağ taraftan rakip ceza sahasına giren Cisse'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

51. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.



54. dakikada gelişen Candeias'ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona'dan dönen topa tekrar şut çeken Sio'nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.



67. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu çeldi.



77. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



81. dakikada Emircan'ın sağ kanattan ortasında Campos'un vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.