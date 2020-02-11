Süper Lig'de zirveye renk geldi

Şampiyonluk yarışı 7 takım arasında tüm hızıyla sürüyor. 2. yarıya kötü başlayan Sivasspor, Başakşehir karşısında 3 maçta 7. puanı yitirdi Kadıköy'de Alanya'yla yenişemeyen Fenerbahçe, hesapta olmayan 2 puan bıraktı. Kasımpaşa'yı da geçen Galatasaray, ligde 5'te 5 yaparak adeta geriden koptu geliyor. Seriye bağlayan ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor, başkentte 3 puanı alıp liderliğe göz kırptı. Beşiktaş da Gaziantep'i devirip yarışa renk kattı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, her geçen hafta kızışıyor. Kadıköy'e 5'te 5'le gelen Alanya karşısında F.Bahçe, beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler penaltı tartışmalarının gölgesinde Akdeniz ekibiyle yenişemedi ve zirve yolunda 2 puan yitirdi. İkinci devreye kötü başlayan lider Sivas da takipçisi Başakşehir karşısında 1 puanı son dakikalarda kurtardı. Yiğidolar, 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti. Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Beşiktaş, Gaziantep FK'yi de eli boş gönderip, 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

TRABZON'DA USTALAR GEÇİDİ

Sezonun en formda ekiplerinden ve şampiyonluk yarışının iddi alı takımı Trabzonspor, Başkentte usta ayaklarıyla sonuca gitti. Hakem hatalarının damga vurduğu mücadelede gol kralı Sörloth sessiz kalsa da bu sefer Sosa ve Nwakaeme sahne aldı. 1 maçı eksik Fırtına, Sivas'ın da puan kaybıyla liderliğe adeta göz kırptı. İkinci devreye iyi başlayan takımlardan G.Saray'da, Fatih Terim'in öngörüleri gerçeğe dönüştü. "Bizi ikinci yarıda görün" Terim'in G.Saray'ı Paşa'yı devirip 5'te 5 yaptı. A.Gücü, Malatya'da sürpriz yaptı. Antalya da Kayseri'den puanı kaptı.