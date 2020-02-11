11 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de zirveye renk geldi

Süper Lig'de zirveye renk geldi
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Şampiyonluk yarışı 7 takım arasında tüm hızıyla sürüyor. 2. yarıya kötü başlayan , karşısında 3 maçta 7. puanı yitirdi 'de Alanya'yla yenişemeyen , hesapta olmayan 2 puan bıraktı. 'yı da geçen , ligde 5'te 5 yaparak adeta geriden koptu geliyor. Seriye bağlayan ve 1 maçı eksik olan , başkentte 3 puanı alıp liderliğe göz kırptı. da 'i devirip yarışa renk kattı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, her geçen hafta kızışıyor. 'e 5'te 5'le gelen Alanya karşısında F.Bahçe, beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler penaltı tartışmalarının gölgesinde ekibiyle yenişemedi ve zirve yolunda 2 puan yitirdi. İkinci devreye kötü başlayan lider da takipçisi karşısında 1 puanı son dakikalarda kurtardı. Yiğidolar, 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti. 'la çıkışa geçen , FK'yi de eli boş gönderip, 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

TRABZON'DA USTALAR GEÇİDİ

Sezonun en formda ekiplerinden ve şampiyonluk yarışının iddi alı takımı , Başkentte usta ayaklarıyla sonuca gitti. Hakem hatalarının damga vurduğu mücadelede gol kralı Sörloth sessiz kalsa da bu sefer Sosa ve Nwakaeme sahne aldı. 1 maçı eksik Fırtına, Sivas'ın da puan kaybıyla liderliğe adeta göz kırptı. İkinci devreye iyi başlayan takımlardan G.Saray'da, 'in öngörüleri gerçeğe dönüştü. "Bizi ikinci yarıda görün" Terim'in G.Saray'ı Paşa'yı devirip 5'te 5 yaptı. A.Gücü, 'da sürpriz yaptı. da 'den puanı kaptı.

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