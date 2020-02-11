Mehmet Sepil: Irkçılığa en ağır cezanın verilmesini istedik

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Süper Lig ekiplerinin temsilcilerine; gerek hakem kararları gerekse atamalar ve VAR konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin katılım sağlamadığı toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor da başkanlık düzeyinde katılım sağlamadı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

KULÜPLERE DETAYLI BRİFİNG VERİLDİ

Toplantıda salonunda dev barkovizyonun kurulması dikkatlerden kaçmazken, MHK Başkanı Zekeriya Alp; kararlar, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan; hakem atamaları, Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek ise son dönemde yaşanan VAR kararları hakkında kulüp başkan ve yöneticilerine bilgiler aktardı.

MHK YETKİLİLERİ SUNUMUNU ERKEN YAPTI

Gerçekleşen toplantıda yer alan MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, Kulüpler Birliği zirvesine, başkanlar ve TFF yetkilileri ile beraber girdi. 2 saate yakın VAR hakkında kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunup bilgiler aktarıldı. Ayrıca kulüpler, hakemler ile ilgili olarak şikayet ve eleştirilerini de yetkililere aktardı. MHK yetkileri saat 14.30'da toplantı salonundan ayrılırken, toplantının ikinci bölümünde ise kulüp başkanları kendi aralarında zirve yaptı.

Bilindiği gibi yine sezon başında Riva'da gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, Alp, Sarvan ve Şimşek, toplantının ardından kulüp başkanlarına VAR hakkında bilgi vermiş ancak 18 başkandan yalnızca 5'i toplantıda kalmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir de hafta içi yaptığı basın toplantısında bu rahatsızlığını dile getirmişti.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in toplantı sonrasında açıklamalarının satır başları şöyle:

"Oldukça uzun bir toplantı yaptık. Konular oldukça birikmişti. MHK ile bir araya gelmeyi istedik. Kulüp başkanları olarak kendilerinin sunumunu dinledik. VAR konusunda MHK bizi bilgilendirdi. Oldukça samimi bir toplantı oldu."

"Lisans uygulaması konusunda hararetli bir transfer süreci geçti, bu geride kaldı, bunu da tabii ki tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, lisans uygulamasının seneye ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğini, kulüpler lehine olabileceğini konuştuk."

"TFF bize bu konuda kısa bir zamanda dönüş yapacak, çalışmalarımıza başlayacağız."

"Son zamanlarda yine ortaya çıkan ırkçılığı konuştuk. Biz kulüpler olarak ırkçılığa en ağır cezanın verilmesini istedik. Tabi bunların yanında da futbol konularında da sohbet ettik. Herkesin konuştuğu bir toplantı oldu. Ben TFF'ye bu konuda teşekkür ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının satır başları:

"Kulüplerimizin yeri olmadığı için TFF olarak davet ettik ve 18 kulübünün 17'sinin katılımıyla toplandık. Türk futbolumuzun geleceği açısından bu toplantıların çok önemli olduğu hakkında hemfikir olduk."

"Türkiye ırkçılık konusunda dünyada örnek ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne dek hiçbir ligimizde, basketbolu da katabilirim, ırkçılıkla ilgili hiçbir olay yaşamadık."

"TFF olarak ne gerekiyorsa yapıp tüm cezaları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Tüm arkadaşlar bu konuda federasyonumuza destek verdiler, gerekli çalışmaları yapacağız."

"Son dönemde hakemlerimiz çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ile Alp, Sarvan ve Şimşek'i getirdik, VAR uygulamalarında yapılanları anlattılar. Daha sonra neler yapılacağı konusunda karşılıklı fikri alışverişlerinde bulundular. Süper Lig'de hak edenin şampiyon olmasını umut ediyorum."