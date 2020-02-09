MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 1-1 Medipol Başakşehir
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşma, Demba Ba ve Yatabare'nin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor taraftarının önünde Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken gol sesleri ikinci yarı çıktı. Başakşehir'in golünü 66. dakikada Demba Ba atarken, ev sahibi Yiğidolar'ın golünü ise 80. dakikada golcü oyuncu Yatabare attı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 42 puana yükselirken, Başakşehir ise 30 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi.
30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52. dakikada Appindangoye'den kaptığı topla soldan ceza alanına giren Demba Ba, çapraz pozisyondan vuruşunda topu auta gönderdi.
61. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı çizgisi üzerinden kaleyi karşıdan gören noktadan yerden etkili vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
66. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasının biraz gerisinde Visca'nın bekletmeden vuruşunda Uğur Çiftçi'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Demba Ba, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
80. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Papp'ın soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok, topu son anda kornere tokatladı.
90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere çeldi.
Mücadele 1-1 tamamlandı.
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