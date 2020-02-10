Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni favori...

Süper Lig'de bitime 13 hafta kala zirve yarışı iyice kızıştı. Şampiyonluk yarışı içinde olan Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un puan kaybetmesiyle zirvedeki puan makası iyice daraldı. Takibi sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray da zirveye yaklaşırken, Trabzonspor ise hata yapmadı. 21. haftanın bitimiyle beraber iddia risk yönetimi de şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti. İşte yeni şampiyonluk oranları...