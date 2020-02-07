07 Şubat 2020, Cuma

SÜPER LİG

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak

Fenerbahçe Alanyaspor'u ağırlayacak
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

'in 21. haftasında sahasında Aytemiz 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler ile Akdeniz ekibi, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin 'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta 4, 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında 'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

Alanyaspor'da hedef Fenerbahçe maçında galibiyet
İstatistiklerde lider Fenerbahçe

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