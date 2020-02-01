MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında ilk kez maça çıktı. Siyah-beyazlılar deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi ve 2 maçlık yenilgi serisine son verdi. Çaykur Rizespor ise 2 hafta sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş 29. dakikada golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'un devre arası transferi Milan Skoda 36. dakikada sahneye çıktı ve skoru eşitleyen golü attı. Maçta skoru ise Gökhan Gönül belirledi... 79. dakikada sağ çaprazdan sert şutu sonrası ağları sarsan deneyimli sağ bek, maç sonucunu belirledi ve Beşiktaş Rize'den 2-1 galip ayrıldı.

Böylelikle Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA AYNI KADRO FARKLI TAKTİK

Beşiktaş'ın başında Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın tercih ettiği ilk 11'i sahaya sürdü. Ancak siyah-beyazlılar bu maça çift ön liberoyla değil, tek ön liberoyla çıktı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşma öncesi ne yapacaklarını iyi hesapladıklarını kaydetti.

İlk yarıda Beşiktaş'ın iyi olduğunu kaydeden Kartal, "İkinci yarı ise rakibin pas yaparak üzerlerimize gelmesini pas yaparak engelledik. Golün dışında pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek maçı biz kazanabilirdik. Rakibin 60. dakikadan sonra oyundan düştüğünü biliyorduk. Pozisyonları yakaladık ama olmadı. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. İnşallah gelecek haftalarda onları sevindiririz." diye konuştu.

Maçın hakemine de değinen Kartal, "Golden önce faul var ama hakem aleyhimize veriyor. Maçın genelini herkes izledi. Biz bugün net pozisyonlara girdik. Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: "Kazanarak bir adım attık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Takımın çok zor bir süreçten geçtiğine değinen Yalçın, "Aldığımız sorumluluğun ağır olduğunun farkındayız. Kazanarak bir adım attık. Kötü gidiş adına oyuncularla bir hamle yaptık. Oyunculara teşekkür ediyorum. İyi mücadele gösterdiler." dedi.

İlk yarı oyunun kontrollerinde olduğuna değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"Oyunu yönlendirdik ve golü bulduk ama şanssız gol yedik. Böyle goller olabilir. İkinci yarı Çaykur Rizespor bizden iyi başladı. Bir iki pozisyon buldu. Gökhan'ın attığı güzel gol bizi tekrar hayata döndürdü. Oyuncuların güvenlerini yerine gelmesi ve oyuna dönmelerini sağladı. Umarım bundan sonraki süreç oyuncu, biz ve camia adına daha güzel olur. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Kalan haftalar için yorum yapmanın zor olduğuna işaret eden Yalçın, "Şu anda sadece kazanmak istiyoruz. Güvenimizin yerine gelmesi için maç kazanmalıyız. Bir gün hesap yapmak gerekirse o gün yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı teknik adam, kadro konusunda bir eleştirisi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Görev yaptığım takımlarda 'Bu kadroyu ben kurmadım' demek bize yakışmaz. Bunu bilerek buraya geliyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz anlamına gelir. İkinci yarı biraz oyundan düştük. İkinci yarı 60-90 arasında oyuna tutunmakta zorlandık. Bir anda her şeyi düzeltemeyiz. Fizik, arzu istek 10 günde olacak iş değil. Beşiktaş'ta oynayan herkes kaliteli. Ligi nerede bitireceğimizi bilemem. Şu anda öyle bir hesap yapamam."

Beşiktaş'ın her maçı kazanmak için oynadığını ifade eden Yalçın, "Başka bir alternatif de olamaz. Oyuncularıma maçtan önce sahaya çıkıp işlerini yapmalarını söyledim. Ben hiçbir şeyi saklamam." yorumunu yaptı.

Yalçın, Atiba'yı daha çok hücum bölgesinde kalabilmek için 8 numara gibi oynattığını sözlerine ekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Hutchinson, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun kontrol pasında penaltı noktası üzerinde Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Caner Erkin'in kafa ile geri pasında Karius'tan önce araya girerek topu önüne indiren Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Hutchinson, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

36. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Moroziuk'un sağdan ortasında Ruiz'in kafasından seken topu iyi takip eden Skoda, ceza sahası içerisinde kaleci Karius'tan önce araya girerek kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar'ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boriachuk'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Karius'tan seken meşin yuvarlağı defans kornere çeldi.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.