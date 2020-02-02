MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 5-1 Demir Grup Sivasspor l ÖZET

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Son 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Gaziantep FK, evinde lider Sivasspor'u 5-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Gaziantep FK, Maxim (2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan'ın golleriyle 5-1 kazandı. Konuk ekip Sivasspor'un tek golü ise Hakan Arslan'dan geldi.

Bu sonuçla Gaziantep FK 27 puanla 9 sıraya yükselirken, 41 puanla Sivasspor liderliği korudu.

GAZİANTEP FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Papy, Kana Bıyık, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Kayode, Muhammet Demir.

DG Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1

39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

58. dakikada ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

62. dakikada kaleci Günay, Sivasspor'un ceza sahası içindeki 3 şutunu da üst üste kurtararak kalesini gole kapattı.

68. dakikada Sousa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleci Samassa'da kaldı.

78. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Diarra, topu ağlara yolladı. 4-1

86. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda top filelerle buluştu. 5-1