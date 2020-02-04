04 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Zirvede şov var

Zirvede şov var
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 04.02.2020

İlk 7 sıradaki , , , Alanya, , ve , 3 haftalık periyotta birbirleriyle karşılaşıp, şampiyonluk yarışına yön verecek

Şampiyonlukheyecanının her hafta giderek yükseldiği 'de yarışa etki edecek 3 haftalık periyot, start alıyor. Bu üç haftalık süreç, şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılacağı haftalar olacak. İlk 7'deki zirve adayları, bu haftadan itibaren aralarında puan mücadelesi vererek, şampiyonluk yolunda kaderlerini çizecek. Bu hafta, bir puan önünde bulunan, Y.Malatya galibiyetiyle 5'te 5 yapan 'u 'de ağırlayacak.

LİDER, 2. BAŞAKŞEHİR'İ BEKLİYOR

Bu hafta ayrıca ligde ilk iki sıradaki lider ve takipçisi , 'ta kozlarını paylaşacak. 22. haftada 'la yeniden havaya giren , Başakşehir'e konuk olacak. ise lider Sivas'ı ağırlayacak. Derbi haftası olan 23. haftada ise Fenerbahçe, 'ı, Beşiktaş da 'u ağırlayacak. Lider Yiğidolar'ın da Alanyaspor'u konuk edeceği 23. haftada futbolseverler, adrenalin dolu bir hafta sonu yaşayacak.

Ligde zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı
Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı
Gaziantep lider Sivas'ı evinde devirdi! Gaziantep lider Sivas'ı evinde devirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör