Zirvede şov var
İlk 7 sıradaki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Alanya, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, 3 haftalık periyotta birbirleriyle karşılaşıp, şampiyonluk yarışına yön verecek
Şampiyonlukheyecanının her hafta giderek yükseldiği Süper Lig'de yarışa etki edecek 3 haftalık periyot, start alıyor. Bu üç haftalık süreç, şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılacağı haftalar olacak. İlk 7'deki zirve adayları, bu haftadan itibaren aralarında puan mücadelesi vererek, şampiyonluk yolunda kaderlerini çizecek. Bu hafta, Fenerbahçe bir puan önünde bulunan, Y.Malatya galibiyetiyle 5'te 5 yapan Alanyaspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.
LİDER, 2. BAŞAKŞEHİR'İ BEKLİYOR
Bu hafta ayrıca ligde ilk iki sıradaki lider Sivasspor ve takipçisi Başakşehir, Sivas'ta kozlarını paylaşacak. 22. haftada Sergen Yalçın'la yeniden havaya giren Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Trabzonspor ise lider Sivas'ı ağırlayacak. Derbi haftası olan 23. haftada ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Beşiktaş da Trabzon'u ağırlayacak. Lider Yiğidolar'ın da Alanyaspor'u konuk edeceği 23. haftada futbolseverler, adrenalin dolu bir hafta sonu yaşayacak.
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