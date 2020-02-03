MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-1 Göztepe | ÖZET

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ege derbisinde kozlarını paylaşan iki ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibini golü 86. dakikada Oscar Estupinan'dan gelirken, konuk takımın golünü 9. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Denizlispor, 12. sıradaki yerini korurken; sezonun ikinci yarısında il kez puan kaybeden Göztepe ise 30 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor, 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Göztepe ise 10 Şubat Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında bir diğer Ege ekibi Göztepe'yi ağırladı. Mücadele öncesinde yapılan seremonide, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 5 asker ve 3 sivil için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Taraftarlara da Türk bayrakları dağıtıldı.







KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Denizlispor'da Mehmet Özdilek geçen hafta iç sahada 3-0 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından kadroda 5 değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte sakatlığını atlatan Mustafa Yumlu yeniden ilk 11'e döndü. Özdilek, sağ bekte sakatlanan Lopes'in yerine Sedat Şahintürk'e şans tanıdı. Recep Niyaz da uzun süre sonra Aissaiti'nin yerine ilk 11'de kendine yer buldu. Denizlispor'un yeni transferleri Ben Youssef ve Özgür Çek de ilk kez Denizlispor formasıyla sahaya çıktı.



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin karşılaşmayı birlikte izlerken maçı yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Yaklaşık 300 Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu.