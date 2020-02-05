Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 21. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendirecek Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
7 ŞUBAT CUMA:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 ŞUBAT CUMARTESİ:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan
10 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
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