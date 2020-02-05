05 Şubat 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

'de 21. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendirecek Demir Grup - karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

7 ŞUBAT CUMA:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü:

8 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor:

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor:

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

9 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Demir Grup -:

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray:

10 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla... Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...
Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla... Süper Lig'in şampiyonu açıklandı! 1 puan farkla...
Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı Denizlispor ile Göztepe puanları paylaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör