01 Şubat 2020, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı ve 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın siyah-beyazlıların başında ilk resmi maçına çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki olarak tribünlerde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu pankarta destek vererek alkışladılar. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 01.02.2020 19:34
- 1
- 38
- 2
- 38
- 3
- 38
- 4
- 38
- 5
- 38
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...