01 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı ve 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın siyah-beyazlıların başında ilk resmi maçına çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki olarak tribünlerde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu pankarta destek vererek alkışladılar. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 19:34
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İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

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İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Deplasman ekibinin gollerini Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Milan Skoda'dan geldi.

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İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Mücalede öncesi Çaykur Rizespor tribünleri, geçtiğimiz günlerde Yunan vekilin Türk bayrağını yırtmasına kayıtsız kalmadı. Yeşil-mavili taraftarlar, "Ellerini kıracağız" pankartıyla Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

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İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

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İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
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