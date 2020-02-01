İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı ve 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın siyah-beyazlıların başında ilk resmi maçına çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki olarak tribünlerde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu pankarta destek vererek alkışladılar. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 19:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





