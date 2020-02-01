MAÇ SONUCU l Antalyaspor 0-0 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takım da sahadan 1'er puanla ayrılırken Antalyaspor puanını 18'e yükseltti. Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ev sahibi Antalyaspor'da sakat olan Adis Jahovic ve Nazım Sangare bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Konuk İttifak Holding Konyaspor'da ise Leonard Zuta ve sakat olan Ferhat Öztorun'a görev verilmedi.

13'üncü dakikada Mıya'nın pasında Milosevic ceza sahası dışından sert vurdu. Topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

22'nci dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi aşan topu arka direkte Sinan Gümüş, kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu rakip savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

26'ncı dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, penaltı noktasına gelen topa Anicic yükseldi. Bu futbolcunun vuruşunda topu kale çizgisinden Bünyamin Balcı çıkardı.

43'üncü dakikada sol kanattan kazanılan korneri Yekta Kurtuluş kullandı. Kurtuluş'un ceza alanına gönderdiği topu kaleci Serkan Kırıntılı tek yumrukla uzaklaştırdı.

45'inci dakikada kaleciden seken topa hareketlenen Thuram'ın kale ağzında yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Ancak, yardımcı hakem Thuram'ın topa vurmadan önceki konumunu ofsayt olarak değerlendirdi. Pozisyon kontrolü için VAR'a başvuran hakem Halis Özkahya golü iptal etti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

64'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Fredy kullandı. Ceza alanına gönderdiği ortasında Konyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

60'ıncı dakikada Shengelia'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Robert Mak'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada kale önünde oluşan karambolde, Antalyasporlu Doğukan Sinik, Charles ve Mukaıro, 4 rakip oyuncu arasından topu kaleye göndermeye çalıştı ancak başaramadı.

Maç 0-0 sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ

Tamer Tuna, Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Denizlispor karşısındaki galibiyetten sonra bu hafta da kazanmayı çok istediklerini ifade etti.

Takımın mücadele anlamında iyi performans ortaya koyduğunu belirten Tuna, Konyaspor'un maç boyunca pas oyununu iyi oynadığını kaydetti. Tuna, buna karşılık duran toplarla pozisyon üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Konyaspor karşısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Tuna, "Kazanmayı isteyen iki takım için de iyi bir sonuç değil. Bir puanın değeri lig ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Jahovic'in sakatlığı, Podolski'nin hazır olmayışı yeni oyuncuların adaptasyonu derken 3 haftalık süreci 4 puanla tamamladık." diye konuştu.

Tuna, iki haftadır gol yememelerinin kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

AYKUT KOCAMAN: SAHAYA YERLEŞİM VE TOPUN AKIŞINDA BİZ ÜSTÜNLÜK KURDUK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki takımın da maç öncesinde galibiyete ihtiyac�� olduğunu belirtti. Buradaki olası bir galibiyetin iki takıma da ciddi bir psikolojik destek vereceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Kocaman, yükselen oyun grafikleri, sahaya yerleşimleri, oyuncuların uyumlu oynamalarıyla galibiyeti istediklerini anlattı.

Antalyaspor'un duran toplar ve hızlı ataklarda zaman zaman etkili olduğuna işaret eden Kocaman, "Ancak sahaya yerleşim ve topun akışında biz üstünlük kurduk. Hakem-VAR ilişkisindeki son zamanlarda yaşanan acayiplikler sürekli bizim başımıza geliyor gibi bir paranoya içerisinde değilim ama başına gelenlerin başında geliyoruz. Olumsuzluklar açısından başımıza geliyor. İptal edilen golü anlayabilmek mümkün değil. İlk yarı pozisyonu aradık, ikinci yarıda da arayışımızı artırdık." diye konuştu.

Kocaman, sonucun iki tarafı da mutlu etmediğini kaydetti.