31 Ocak 2020, Cuma

SÜPER LİG

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

'de 23. haftada oynanacak - derbisinin tarihi ve saati belli oldu. Dev karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

- derbisi 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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