Allahyar Fenerbahçe'ye geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 20. hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer Simon Falette maç kadrosunda yer alırken, Alper Potuk ve Zanka kadroda yer almadı.