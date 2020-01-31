31 Ocak 2020, Cuma
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Allahyar Fenerbahçe'ye geri döndü!
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli kulübe geri döndü.
Sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin Euro bonservis bedeli ile Allahyar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'a kiralamıştı. İstanbulspor'da sözleşmesi fesih edilen 18 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekibe geri döndü. Fenerbahçe, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alan Allahyar'ı TFF'ye bildirirken genç futbolcunun ikinci yarıda görev alması bekleniyor.
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