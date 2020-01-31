31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Allahyar Fenerbahçe'ye geri döndü!

Kiralık yollanmıştı! F.Bahçe'ye geri döndü...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

'nin yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladığı Sayyadmanesh, sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

Sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin Euro bonservis bedeli ile 'ı kadrosuna katan , 1'inci Lig ekibi 'a kiralamıştı. İstanbulspor'da sözleşmesi fesih edilen 18 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekibe geri döndü. Fenerbahçe, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alan Allahyar'ı TFF'ye bildirirken genç futbolcunun ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

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