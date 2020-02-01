Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçını bugün yapacak. Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak, yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Elneny, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugün görev alabilecek. Göztepe maçında sarı kart gören Necip Uysal ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lens ve Dorukhan'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Kara Kartal, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

KARTAL DIŞARIDA ZORLANIYOR

Beşiktaş bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de 9 dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle ancak 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan ise mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan kaybetti.

CEZA SINIRINDA 4 İSİM

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugün de sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.