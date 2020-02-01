01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında

Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Cezası biten Mohamed Elneny forma giyebilecek, ise cezalısı.

, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçını bugün yapacak. Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, 'in 20. haftasında 'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak, yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta cezası nedeniyle maçında forma giyemeyen Elneny, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugün görev alabilecek. Göztepe maçında sarı kart gören ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lens ve Dorukhan'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maç kadrosu belli oldu

SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. , son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, 'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

KARTAL DIŞARIDA ZORLANIYOR

Beşiktaş bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de 9 dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle ancak 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan ise mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan kaybetti.

Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında!

CEZA SINIRINDA 4 İSİM

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. , Umut Nayir, ve , bugün de sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta FK ile 'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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