Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

BRUGGE SÖZLEŞMEYE UYMUYOR

Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne'yi Galatasaray'a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro'ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti.