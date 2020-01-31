31 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sezon başında Belçika Ligi ekibi Club Brugge'ye kiralanmıştı. Brugge'de de tutunamayan ve kadro dışı kalan Diagne'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte Mbaye Diagne hakkındaki şok gerçek ve Cimbom'u bekleyen büyük tehlike...
Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:53
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