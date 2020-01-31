31 Ocak 2020, Cuma

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, sezon başında Belçika Ligi ekibi Club Brugge'ye kiralanmıştı. Brugge'de de tutunamayan ve kadro dışı kalan Diagne'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte Mbaye Diagne hakkındaki şok gerçek ve Cimbom'u bekleyen büyük tehlike...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:53
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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ortada kaldı...

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım'da süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor.

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

Hürriyet'te yer alan habere göre bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne'nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal'e gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray'a geri dönme şansı da bulunmuyor.

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

BRUGGE SÖZLEŞMEYE UYMUYOR

Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne'yi Galatasaray'a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro'ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti.

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Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Mbaye Diagne'de şok gerçek...

Galatasaray ise, "Sözleşmeye uyup bir yıllık parayı ödeyin" cevabını vermişti. Brugge'ün uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ortada kalan Diagne ile ilgili bir başka tehlike daha var...

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