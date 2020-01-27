27 Ocak 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı açıklaması

TFF'den Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı açıklaması
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

(), 'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk - maçıyla ilgili açıklama yaptı. , ertelenme kararının kendilerinin verdiğini açıkladı.

İşte TFF'nin yaptığı o açıklama:

"Depremin tarifi imkansız acılarını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya dayanışma örneği sunduğumuz bugünlerde, - müsabakasının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.

TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor açıklaması

Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.

Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve 'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.

Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından ve 'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

Trabzonspor: Her türlü kararı saygıyla karşılıyoruz
TFF'den Malatyaspor-Trabzonspor maçı kararı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Göz-Göz açılışı Beşiktaş'la yaptı! Göz-Göz açılışı Beşiktaş'la yaptı!
Göz-Göz açılışı Beşiktaş'la yaptı! Göz-Göz açılışı Beşiktaş'la yaptı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör