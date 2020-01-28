Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Beşiktaş ve Galatasaray ‘Saha olayları’, Fenerbahçe ise ‘Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic’in de ‘kural dışı hareketi’ sebebiyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan PFDK sevkleri şöyle:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu HARIS HAJRADINOVIC'ın 25.01.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 27.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BURSASPOR Kulübü'nün 24.01.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan HATAYSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 27.01.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi BAHADIR KANSIZ'ın aynı müsabakadaki "görevi kötüye kullanma" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 59. maddesi uyarınca 28.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak" PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."