26 Ocak 2020, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 0-3 Antalyaspor

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

'in 19. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Antalyaspor, deplasmanda 'u yeni Adis Jahovic, Paul Mukairu ve Gustavo Blanco'nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Akdeniz ekibinin gollerini 26. dakikada yeni Jahovic, 40'da Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Bu sonuçla beraber puanını 17'ye yükselten , 11 maçlık galip gelememe serisine de son vermiş oldu.

Ev sahibi ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşma öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 'dan geldi. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Oğuz iyi yükselip kafayı vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

16. dakikada 'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada Barrow, Rodallega'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Makairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada Antalyaspor en direk serbest vuruş kazandı.

38. dakikada Aissati sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada fark 2'ye çıktı. Fredy'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mukairu'nun yerden sert şutu filelerle buluştu: 0-2.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

45. dakikada ev sahibinde Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda Oğuz ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı, Boffin topu güçlükle kornere çeldi.

57. dakikada Antalyaspor üçüncü golü de buldu. Yekta'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan SinanGümüş'ün vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Gustavo Blanco topu ağlara gönderdi: 0-3.

70. dakikada Bünyamin'in pasında Kudriashow'un çaprazdan sert şutunu, kaleci güçlükle kornere çeldi.

90+1. dakikada Sedat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Oğuz'un yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Maç 3-0 Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

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