MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 0-3 Antalyaspor

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Antalyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yeni transfer Adis Jahovic, Paul Mukairu ve Gustavo Blanco'nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Akdeniz ekibinin gollerini 26. dakikada yeni transfer Jahovic, 40'da Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Bu sonuçla beraber puanını 17'ye yükselten Antalyaspor, 11 maçlık galip gelememe serisine de son vermiş oldu.

Ev sahibi Yukatel Denizlispor ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşma öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Denizlispor'dan geldi. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Oğuz iyi yükselip kafayı vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.



16. dakikada Sinan Gümüş'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



22. dakikada Barrow, Rodallega'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.



26. dakikada konuk ekip öne geçti. Makairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.



35. dakikada Antalyaspor en direk serbest vuruş kazandı.



38. dakikada Aissati sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.



41. dakikada fark 2'ye çıktı. Fredy'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mukairu'nun yerden sert şutu filelerle buluştu: 0-2.



İlk yarı bu skorla tamamlandı.



45. dakikada ev sahibinde Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda Oğuz ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı, Boffin topu güçlükle kornere çeldi.



57. dakikada Antalyaspor üçüncü golü de buldu. Yekta'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan SinanGümüş'ün vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Gustavo Blanco topu ağlara gönderdi: 0-3.



70. dakikada Bünyamin'in pasında Kudriashow'un çaprazdan sert şutunu, kaleci güçlükle kornere çeldi.



90+1. dakikada Sedat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Oğuz'un yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.



Maç 3-0 Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.