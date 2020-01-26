26 Ocak 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Ben Youssef Denizlispor’da

Ben Youssef Denizlispor’da
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, Kasımpaşa'dan ayrılan Syam Ben Youssef'i transfer etti.

, Kasımpaşa'dan ayrılan Syam Ben Youssef'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ben Youssef, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol attı.
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