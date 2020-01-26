26 Ocak 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kümede ateş var

Kümede ateş var
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Ligde kalma savaşı veren Kayseri ile Ankaragücü berabere kalarak yara aldı. Ev sahibi 23’te Mensah’ın penaltısıyla öne geçti, 68’de Alihan eşitliği getirdi.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile MKE A.Gücü kıran kırana geçen maçın ardından puan kaybetti. 3. dakikada Kayserili Henrique'nin golü VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 6'da İlhan Parlak'ın attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 19'da Pazdan topa eliyle müdahale etti VAR'ın uyarısıyla 23'te Mensah penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

48'DE KIRMIZI ÇIKTI
Ankaragücü'nden Cebrail, 17 ve 48'de gördüğü sarı kartların ardından atıldı. 68'de Pinto'nun serbest vuruşuna iyi yükselen Alihan dengeyi getirdi: 1-1. 84'de Aksel'in şutu Orgill'e çarpıp kornere çıktı. Cüneyt Çakır elle oynama gerekçesi ile penaltı verdi. VAR'la iptal edildi. İki takım da ateş hattında kaldı. Kayseri haftaya G.Saray deplasmanına çıkacak. Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

BERNARD MENSAH CEZALI
Kayserispor'da gören Bernard Mensah cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki Ganalı orta saha haftaya oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Mensah, ligdeki ilk golünü de dünkü maçta kaydetti.

DEPREMZEDELERE PANKARTLI ATKILI DESTEK
Kayseri, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle destek verdi. Sarı-kırmızılılar, "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ-Malatya" yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribündeki taraftarlar destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.

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