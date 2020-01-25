MAÇ SONUCU l Fenerbahçe 2-0 Medipol Başakşehir l ÖZET

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek rakibinin 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 72. dakikada Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 37 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 36 puanla 3. sırada kaldı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Max Kruse, Tolga , Muriqi

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, M. Topal, Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli

Maçtan dakikalar

7. dakikada Vedat Muric'in altıpasa etkili ortasında Kruse, hafif gerisinde kalan topa iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Gustavo'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in sol ayağıyla yerden şutunda, top yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Rodrigues'in ceza yayının sağından çok sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada sağdan Rodrigues'in ortasında savunmanın müdahale ettiği top, ceza yayında Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga'nın müsait durumda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

22. dakikada İrfan Can'ın ceza sahasına ortasında Dirar'ın hatasında top altıpasta Visca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

32. dakikada sağdan Isla'nın ortasında savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazında Tolga Ci��erci'nin önünde kaldı. Tolga'nın kontrol ettikten sonra arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Visca'nın yerden ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Elia'nın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Isla'ya çarparak kornere çıktı.

41. dakikada Isla'nın sağdan ortasına altıpas önünde iyi yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Tolga Ciğerci'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafasından seken top, sol çaprazda Gustavo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Mert topu kornere çeldi.

45 1. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında oluşan karambolde Tolga Ciğerci, Caiçara'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR sisteminin uyarısı üzerine Aydınus, saha kenarına gelerek pozisyonu yeniden izledi ve pozisyonda faul olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

MEHMET TOPAL VE SKRTEL KADIKÖY'DE

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal, rakip olarak Kadıköy'e çıktı. Tam 7 ay sonra Ülker Stadı'nda bir maça çıkan tecrübeli orta sahada farklı duygular yaşadı.

Mehmet Topal, ısınmak için zemine geldiğinde taraftarlardan ilgi gören isimlerden oldu. Aynı zamanda Martin Skrtel de yeniden Kadıköy'e çıktı ancak maça yedekler arasında başladı.

ALKIŞLAR MERT GÜNOK'A

Kadıköy'de eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'a büyük ilgi vardı. Isınmak için sahaya çıkan Başakşehir'in milli eldiveni tribünlerden büyük alkış aldı. Sahaya gelir gelmez hemen Harun Tekin ile Altay'ın yanına koşan ve başarı dileyen Mert'e tribünlerden sevgi tezahüratları vardı. Tüm tribünler eski kalecilerini hem alkışladı hem de tezahüratlar destek oldu.

ŞANLIURFA'DAN ÖZEL MİSAFİRLER

Sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçı için Şanlıurfa'dan özel misafirler geldi. Şanlıurfa Futboll Okulu öğrencileri kulübün misafiri olarak kritik maçı tribünden izledi. Kaleci Altay Bayındır'ın bizzat yanlarına giderek tanıştığı çocuklar çok sevindi.

ELAZIĞ UNUTULMADI

Tüm ülkeyi yasa boğan ve hepimizi derinden üzen Elazığ Depremi, Kadıköy'de unutulmadı. İlk olarak Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya özel tişörtler giyerek çıktı.

Sarı-lacivertli futbolcular Türk bayrağı logolu 'Geçmiş Olsun Türkiyem' yazılı siyah tişörtlerle sahaya geldi.

Ayrıca anonslar coşkulu yapılmadı. Statta müzik yayını da olmazken, Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.

Daha sonra her iki takım da sahaya Elazığ pankartlarıyla çıktı. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe, acınız acımızdır vurgusuyla Elazığ'daki üzüntüyü unutmadı.

Ayrıca maçtan önce de vefat eden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada tribünlerde, "Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle" tezahüratı yapıldı

'BELKİ BU MAÇI OYNAMAMALIYDIK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Elazığ'daki depremin acısını paylaştıklarını vurguladı.

Çok üzüldüklerini aktaran Yanal, "Elazığ'daki depremde hayatımızı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ediliyorum. Belki bu acıyı paylaşarak bu maçı oynamamalıydık bilmiyorum ama tabi bu bizim elimizde olan bir şey değil" dedi.

ÇOK ÜZGÜNÜM'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Elazığ'daki deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Elazığ'nın kendisi için özel bir şehir olduğunu kaydeden Buruk, "Elazığ ve çevresindeki deprem felaketi hepimizi üzdü. Ben teknik direktörlüğe Elazığ'da başladım. Çok sevdiğim insanlar var, çok üzgünüm" diye konuştu.