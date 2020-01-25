25 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Elazığ'a destek

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'den anlamlı bir hareket geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, Elazığ'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili Başakşehir maçı öncesi ısınmaya ''Geçmiş olsun Türkiyem'' yazılı tişörlerle çıktı.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 20:42
  • 1
  • 8
Fenerbahçe'den Elazığ'a destek

Fenerbahçe'den Elazığ'da yaşanan depremle ilgili anlamlı bir hareket geldi. Süper Lig'in 19. haftasında zirve yolunda Medipol Başakşehir'le önemli bir maça çıkan sarı-lacivertli futbolcular, ısınmaya ''Geçmiş olsun Türkiyem'' yazılı tişörtlerle çıktı.

  • 2
  • 8
Fenerbahçe'den Elazığ'a destek

ERSUN YANAL: ACIYI PAYLAŞARAK BELKİ BU MAÇI OYNAMAMALIYDIK

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Yaşanan nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Yanal, karşılaşmayı oynamamaları gerektiğini ancak ellerinde olmadığını söyledi.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe'den Elazığ'a destek

Ersun Yanal açıklamasında, "Elazığ merkezli yaşadığımız depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu afet bizi derinden yaraladı. Acil yardım sağlanmasını temenni ediyorum. Depremdeki acıyı paylaşarak belki de bugün Başakşehir maçını oynamamalıydık ama bu elimizde değil" dedi.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe'den Elazığ'a destek

Karşılaşmayı kazanacaklarını vurgulayan Ersun Yanal, "Güçlü bir rakiple oynayacağız. Başakşehir'i en son biz yendik. Bizim bir oyunumuz var, bunu rakibe kabul ettirmek için oynuyoruz. İçeride tutumumuz gayet iyi. Kazanmak için oynayacağız ve kazanacağız" sözlerini kullandı.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe'den Elazığ'a destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör