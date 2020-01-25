Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Kasımpaşa için 3 puan kritik önem arz ediyor. Alanyaspor için ise 3 puan Avrupa sıralamalarında iddialı olmak demek. Peki Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları...

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın 18 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle birlikte 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Alanyaspor'un ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çeitn ve Mehmet Metin yapacak. VAR'da ise Volkan Bayarslan ve Çağdaş Altay olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den CANLI yayınlanacak.

Ev sahibi Kasımpaşa son 3 maçta yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor ise 4 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken son 3 maçını kazandı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaleci Ramazan Köse'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.