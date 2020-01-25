25 Ocak 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

'in 19. haftasında sahasında Aytemiz 'la karşı karşıya gelecek. Düşme hattının hemen üstünde bulunan Kasımpaşa için 3 puan kritik önem arz ediyor. Alanyaspor için ise 3 puan Avrupa sıralamalarında iddialı olmak demek. Peki Kasımpaşa - maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları...

'in 19. haftasında evinde Aytemiz 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Kasımpaşa'nın 18 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle birlikte 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Alanyaspor'un ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Mücadeleyi yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çeitn ve Mehmet Metin yapacak. VAR'da ise ve Çağdaş Altay olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den CANLI yayınlanacak.

Ev sahibi Kasımpaşa son 3 maçta yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor ise 4 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken son 3 maçını kazandı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaleci Ramazan Köse'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 4-1 kazanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor Süper Lig'de "yaprak dökümü" sürüyor
CANLI | Kayserispor - Ankaragücü CANLI | Kayserispor - Ankaragücü
Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! İmza an meselesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör