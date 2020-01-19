MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-1 Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Cimbom'da golleri Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun atarken konuk ekibin golünü Muhammet Özkal attı. Cimbom bu sonuçla puanını 30'a çıkarırken Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

Cimbom, 26. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Marcelo Saracchi bu golün asistini yaptı. 57. dakikada ise Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao sahneye çıktı. Seri'nin güzel asistinde Falcao topu ağlara yolladı ve durumu 2-0'a getirdi. Konuk ekip 64. dakikada Muhammet Özkal ile farkı bire indirse de maçta başka gol sesi çıkmayınca Aslan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

SON MAÇA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekti.

Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.

EMRE AKBABA VE LINNES SAHADA

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından kupadaki Çaykur Rizespor maçında sahalara dönen Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor müsabakasına da ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra bu kulvarda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Linnes de ikinci devre için isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesiyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

TARAFTARDAN TERİM'E BÜYÜK DESTEK

Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

CİMBOM 3 SEZON SONRA GÜNDÜZ MAÇINDA

Galatasaray, Süper Lig'de 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçı oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 2016-2017 sezonunda 6. haftasında saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 34. haftada da saat 17.00'deki müsabakada Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

DENİZLİSPOR'DA ONAZI 11'DE

Yukatel Denizlispor'da yeni transfer Ogenyi Onazi, Galatasaray maçına ilk 11'de çıktı.

Konuk takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor'dan alınan Nijeryalı futbolcuyu müsabakada ilk 11'de oynattı.

Karşılaşmada Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i, Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan ve Rodallega'dan oluştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Rodallega'nın vuruşunda direğe çarpan top yükseklik kazanarak oyun alanına geri döndü.

16'ncı dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba, ara pasını ceza sahası içindeki Falcao'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Falcao'nun gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

22'nci dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Ömer, pasını altıpas içine doğru çıkardı. Emre'nin de dokunduğu top altıpas içinde Falcao'ya geldi. Falcao'nun vuruşunda kaleciden seken topu defans kornere çeldi.

26'ncı dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. Yan hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla hakem, golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-0.

46'ncı dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahasına yakın bir noktada, sol çaprazda topla buluşan Seri'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.

57'nci dakikada orta alanda topla buluşan Seri'nin ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Falcao'nun sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

64'üncü dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Linnes'ten seken top altıpas içinde Muhammet'in önünde kaldı. Muhammet'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

67'nci dakikada sağ kanattan Olcay'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sedat'ın vuruşunu sol kale direği dibinden Muslera son anda kornere çeldi.

69'uncu dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Feghouli'nin gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Müsabaka sarı kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.