19 Ocak 2020, Pazar

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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Yeni transfer Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta asistini yaptı. Golü atan isim ise uzun süren sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba'ydı. Atılan bu golden sonra sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı adeta coşturdu! İşte sosyal medya tepkilerinden derlemeler...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 17:46
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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Rizespor deplasmanında ayağı kırıldıktan sonra bu sezon ilk kez yine Rizespor deplasmanında sahalara dönen Emre Akbaba, golünü atmıştı. Yıldız futbolcu ligdeki Denizlispor maçını da boş geçmedi. Yeni transfer Saracchi'nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren Emre Akbaba ve Uruguaylı sol bekin bu performansı sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını coşturdu. İşte sosyal medyada verilen ilgi çekici tepkilerden bazıları...

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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'
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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'
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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'
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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'
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