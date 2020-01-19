Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Rizespor deplasmanında ayağı kırıldıktan sonra bu sezon ilk kez yine Rizespor deplasmanında sahalara dönen Emre Akbaba, golünü atmıştı. Yıldız futbolcu ligdeki Denizlispor maçını da boş geçmedi. Yeni transfer Saracchi'nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren Emre Akbaba ve Uruguaylı sol bekin bu performansı sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını coşturdu. İşte sosyal medyada verilen ilgi çekici tepkilerden bazıları...