19 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'da Emre Akbaba coşkusu! 'Belhanda duvarları yumrukluyor'
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Yeni transfer Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta asistini yaptı. Golü atan isim ise uzun süren sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba'ydı. Atılan bu golden sonra sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı adeta coşturdu! İşte sosyal medya tepkilerinden derlemeler...
Giriş Tarihi: 19.01.2020 17:46
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