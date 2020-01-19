MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-3 Göztepe

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Göztepe'de golleri Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'da Diego ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca İzmir temsilcisi deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Göztepe'de golleri 16. dakikada Halil Akbunar, 36'da Serdar Gürler ve 45. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'da 85. dakikada Diego ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte düşme hattında bulunan Antalyaspor 14 puanda kalırken, Göztepe 26 puana yükseldi.

PODOLSKI TRİBÜNDE

Antalyaspor'un imza attırmak için gece yarısı şehre getirdiği Alman futbolcu Lukas Podolski de mücadeleyi tribünden takip etti. Tecrübeli oyuncuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ön kale direği hizasına ortasında, kaleci Boffin'den önce topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağdan ortası sonrası altıpas içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Boffin müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Serdar Gürler, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

45+3. dakikada orta sahada Charles'tan topu kaparak hızla ilerleyen Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Soner Aydoğdu, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

52. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

53. dakikada Amilton'un sol kanattan ortası sonrası defanstan seken topu önünde bulan Fredy'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasına arka direk hizasında topla buluşan Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü.

76. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasına arka direkte topa yükselen Chico'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Serdar Gürler'in defans arkasına pası sonrası kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Jerome'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

85. dakikada Antalyaspor kırmızı kart gördü. Gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara hakemin kolunu çekerek itiraz eden Diego, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu pozisyona itirazları nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam'da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilirken, penaltı kararı ise yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi.