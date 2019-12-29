MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 1-0 Göztepe

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. 67. dakikada Yatabare'nin attığı golle İzmir ekibini 1-0 yenen Sivasspor puanını 37'ye ve yenilmemezlik serisini de 9 haftaya çıkardı. Göztepe ise 23 puanda kaldı.

Süper Lig'de 17 hafta sonucunda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Demir Grup Sivasspor 37 puanla devreyi lider kapattı. Göztepe ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle devreyi 23 puanla kapattı.

GOL POZİSYONU

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 64'te Fernando'nun yerine Arouna Kone'yi sahaya sürdü. Değişikliğin hemen ardından Sivasspor golü buldu. Defansın arkasına sarkan Aruna Kone, yerden pasıyla kaleci Beto'yu da oyundan düşürdü ve 66. dakikada Yatabare topu filelere gönderdi.

Ligde ikinci sezonun açılış maçında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Hakan Yandaş bu maçta görev alamayacak. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

* Demir Grup Sivasspor futbolcuları karşılaşma öncesi, 26 aralık günü halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48) için saygı duruşunda bulundu, asker selamı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada sağdan Goiano'nun ceza alanına çevirdiği topu Mert Hakan filelere gönderdi, ancak, ofsayt bayrağı kalktı.



27'nci dakikada sağ kanattan hareketlenen Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



33'üncü dakikada Mert Hakan orta alandan sağda hareketlenen Goino'yu gördü. Onun sağdan içeriye ortaladığı topa bir kez daha Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.



46'ncı dakikada soldan Fernando'nun pasında ceza alanında Fatih yerden vurdu, kaleci Beto topa sahip oldu.



49'uncu dakikada Göztepe atağında sol kanattan Berkan'ın ceza alanına gönderdiği top direkten oyun alanına döndü.



58'inci dakikada sağ kanattan Emre ceza alanına girdi, içeriye ortaladığı topa Mert Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Beto çizgi üzerinde topu çelmeyi başardı.



62'nci dakikada Fernando ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan auta gitti.



66'ncı dakikada orta alanda topu rakibinden kapan Fatih'in ara pasında Kone ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sol tarafta uygun durumdaki Yatabare'ye aktardı. Yatabare topu boş kaleye gönderdi: 1-0.



74'üncü dakikada ceza alanı dışından Emre çok sert ve düzgün vurdu, top az farkla yandan auta gitti.



82'nci dakikada soldan Mert Hakan'ın pasında Emre hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisinde sağ ayağı ile şutunu çıkardı, kaleci Beto topu üstten kornere çeldi.