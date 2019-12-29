MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor | ÖZET

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Akdeniz temsilcisinin golleri 35. ve 90+5. dakikalarda Papiss Cisse'den gelirken, Konya ekibinin tek golünü 8. dakikada Daci kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada sağdan gelişen Konyaspor kontratağında çizgiden rakiplerini geçerek koşu yapan Miya korner çizgisine yakın noktadan yerden kale önüne gönderdi. Geriden ceza sahasına koşu yapan Erdon Daci iki Alanyasporlu'nun arasından yaptığı gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1



18. dakikada sağdan ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baino topu ceza sahası çaprazından penaltı noktasına yükseltti. Burada topa yükselen Efecan kafasıyla kale önüne aşırttı. Bu topa ise Cisse gelişine ser vurdu ancak kaleci Serkan kontrol etmeyi başardı.



23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan topu süren Baiano'nun ortasında ceza sahasında Cisse kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.



28. dakika gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın şutunda top üstten dışarıya çıktı.



35. dakikada köşe vuruşu kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Salih topu ön direğe ortaladı. Topa yükselen Caulker kafa ile geriye aşırttığı topa Cisse sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



40. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Djalma Campos, uzaktan kaleyi yokladı ancak Serkan Kırıntılı rahatlıkla topu kontrol etmeyi başardı.

46. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakesetas'ın ceza sahası dışından içeriye orta şut karışımı vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı çelmeyi başardı.



54. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Baiano topu kale önüne yükseltti. Arka direkte topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.



58. dakikada orta sahada top kaybının ardından başlayan Konyaspor kontratağında ceza sahası yayna kadar topu taşıyan Milosevic'in pasında topla buluşan Hadziahmetovic sert vurdu ancak top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.



69. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic sağ kanattan topu sürükledi. Ceza sahasına giren Bosna Hersekli oyuncunun sert vuruşu üstten auta çıktı.



74. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes kaleye doğru sert vurdu ancak topu Ali Turan kafayla kornere gönderdi.



81. dakikada Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını açtı, bu topa kafayı Papiss Cisse vurdu. Kaleciden seken top direkten dönerken Selim Ay pozisyonu uzaklaştırdı.



90+5. dakikada serbest vuruşun ardından sol kanatta topla buluşan Fernandes topu bekletmeden kale önüne ortaladı. Burada topla buluşan Cisse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-1