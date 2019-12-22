23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Robin van Persie Kadıköy'de!

Kadıköy'de sürpriz isim!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

'in 16. haftası dev derbi maçına sahne oluyor. 'nin Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını giymiş olan Robin  statta hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı bir de derbi paylaşımı yaptı.

'nin eski yıldızı Robin , sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta tribündeki yerini aldı. Eski futbolcu, sosyal medya hesabındanKadıköy Ülker Stadı'ndaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



Öte yandan Robin van Persie'den derbi paylaşımı geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelirken bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giymiş ve bu forma altında Beşiktaş'a gol atma başarısı göstermiş van Persie derbi paylaşımında bulundu. Uçan Hollandalı lakabıyla tanınan eski futbolcu paylaşımına, ''Derbi günü'' yazdı ve Fenerbahçe'yi etiketledi.

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