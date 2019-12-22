Robin van Persie Kadıköy'de!

Süper Lig'in 16. haftası dev derbi maçına sahne oluyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını giymiş olan Robin van Persie statta hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı bir de derbi paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta tribündeki yerini aldı. Eski futbolcu, sosyal medya hesabındanKadıköy Ülker Stadı'ndaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.





Öte yandan Robin van Persie'den derbi paylaşımı geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelirken bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giymiş ve bu forma altında Beşiktaş'a gol atma başarısı göstermiş van Persie derbi paylaşımında bulundu. Uçan Hollandalı lakabıyla tanınan eski futbolcu paylaşımına, ''Derbi günü'' yazdı ve Fenerbahçe'yi etiketledi.