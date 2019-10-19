19 Ekim 2019, Cumartesi

SÜPER LİG

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in 8. haftasında ile Futbol Kulübü, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, , sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor. Gaziantep temsilcisi ise rakibini deplasmanda mağlup edip 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor. Trabzonspor - Gaziantep FK maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de çıktığı son iki maçını kazanan , 8'inci hafta mücadelesinde FK'yı konuk ediyor. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ

Gaziantep FK ile bugüne kadar 'nda 3 kez karşı karşıya gelen , oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele ediyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

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