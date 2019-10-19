19 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge takımı ile ilk golünü kaydetti ve Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği meşhur dansını yaptı. İşte o onlar ve maçtan diğer görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 19:13
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Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

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Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

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Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

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Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Trabzonspor sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

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Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

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