19 Ekim 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge takımı ile ilk golünü kaydetti ve Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği meşhur dansını yaptı. İşte o onlar ve maçtan diğer görüntüler...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 19:13
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı