Sturridge ilk golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge takımı ile ilk golünü kaydetti ve Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği meşhur dansını yaptı. İşte o onlar ve maçtan diğer görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 19:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





