TFF yarın toplanıyor

Kural hatası iddiasıyla tekrarı istenen Alanyaspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili bekleyiş sürüyor. TFF Yönetim Kurulu yarın bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin milli maçlar olacağı belirtildi.

Kural hatası iddiasıyla tekrarı istenen Alanyaspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili bekleyiş sürüyor. TFF Yönetim Kurulu yarın bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin milli maçlar olacağı belirtildi. Ancak kural hatası itirazının da görüşülebileceği ifade ediliyor. MHK'nin 'kural hatası' ile ilgili görüşünü TFF'ye ilettiği, son kararı federasyonun vereceği ifade edildi.