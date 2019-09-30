30 Eylül 2019, Pazartesi

SÜPER LİG

TFF yarın toplanıyor

TFF yarın toplanıyor
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 30.09.2019

Kural hatası iddiasıyla tekrarı istenen Alanyaspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Yönetim Kurulu yarın bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin milli maçlar olacağı belirtildi.

Kural hatası iddiasıyla tekrarı istenen Alanyaspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Yönetim Kurulu yarın bir araya gelecek. Toplantıda ana gündem maddesinin milli maçlar olacağı belirtildi. Ancak kural hatası itirazının da görüşülebileceği ifade ediliyor. MHK'nin 'kural hatası' ile ilgili görüşünü TFF'ye ilettiği, son kararı federasyonun vereceği ifade edildi.

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