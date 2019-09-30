30 Eylül 2019, Pazartesi
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Usta yazardan şok sözler! "Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider"
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Beşiktaş maçına kadar oynadıp son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan bordo-mavili ekip, sahasında konuk ettiği rakibini 4-1'lik skorla geçerek rahat bir nefes aldı. Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım ise ligde bu sezon üçüncü yenilgisini aldı. Öte yandan Türk spor basınının usta yazarları, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına köşelerinde yer verdi. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:36
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