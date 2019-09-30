30 Eylül 2019, Pazartesi

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Usta yazardan şok sözler! "Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider"

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Beşiktaş maçına kadar oynadıp son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan bordo-mavili ekip, sahasında konuk ettiği rakibini 4-1'lik skorla geçerek rahat bir nefes aldı. Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım ise ligde bu sezon üçüncü yenilgisini aldı. Öte yandan Türk spor basınının usta yazarları, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına köşelerinde yer verdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:36
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Usta yazardan şok sözler! Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider

Ronaldo Sörloth | ZEKİ UZUNDURUKAN

İki takım için de adeta komadan çıkış maçıydı. Kazanan hayata dönecek ve zirve yarışına yeniden ortak olacaktı.

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Usta yazardan şok sözler! Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider

Trabzonspor'un en büyük artısı, büyülü bir atmosfere sahip Şenol Güneş Stadı ve bu sahada muhteşem maçlar çıkaran kaptan Sosa idi. Dün Sosa takımını yine bir maestro gibi yönetirken, olağanüstü bir de gol attı.

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Usta yazardan şok sözler! Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider

İlk yarıda özellikle 20. dakikadan sonra çok baskılı oynayan taraf Trabzonspor'du. Bordo-mavililer, 2 farklı skorla soyunma odasına giderken, Sörloth ve direğe takılan Nwakaeme net fırsatları kaçırdı.

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Usta yazardan şok sözler! Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider

Kongre sürecine giren ve fırtınalı günler geçiren Beşiktaş ise ilk 45'te Oğuzhan ve Burak Yılmaz ile 2 pozisyondan yararlanamadı. Ayrıca yenilen 2 golde Dorukhan ve Necip, gecenin şanssız isimleriydi Beşiktaş adına.

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Usta yazardan şok sözler! Fikret Orman ve Abdullah Avcı el ele gider

Ünal Karaman, Sivasspor maçında yenilen 2 golün de sağ taraftan gelmesi nedeniyle bu maçta Pereira'nın önüne Avdijaj yerine Kamil Ahmet'i koymakla doğru bir hamle yapmıştı.

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