Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşayacak. Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadele öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi Galatasaray cephesine müjdeli haberler gelirken; Fenerbahçe'de teknik heyeti üzen gelişmeler yaşandı. Öte yandan zaman kaybetmeden derbi hazırlıklarına başlayan iki teknik adam Fatih Terim ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri de belirlemeye başladı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





