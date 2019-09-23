23 Eylül 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşayacak. Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadele öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi Galatasaray cephesine müjdeli haberler gelirken; Fenerbahçe'de teknik heyeti üzen gelişmeler yaşandı. Öte yandan zaman kaybetmeden derbi hazırlıklarına başlayan iki teknik adam Fatih Terim ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri de belirlemeye başladı.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:17
- 1
- 48
- 2
- 48
- 3
- 48
- 4
- 48
- 5
- 48
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"