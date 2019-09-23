23 Eylül 2019, Pazartesi

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Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşayacak. Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadele öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi Galatasaray cephesine müjdeli haberler gelirken; Fenerbahçe'de teknik heyeti üzen gelişmeler yaşandı. Öte yandan zaman kaybetmeden derbi hazırlıklarına başlayan iki teknik adam Fatih Terim ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri de belirlemeye başladı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:17
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Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...

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Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.

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Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...

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Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

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Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan müjdeli haber geldi...

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