MAÇ SONUCU l Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor | ÖZET

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti. Ankara temsilcisinin golü 45+2. dakikada Stancu'dan (p) gelirken, Alanyaspor'un golünü 66. dakikada Ceyhun Gülselam kaydetti.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede Zorbay Küçük düdük çaldı. Saat 16.30'da oynanan maçta ev sahibi Gençlerbirliği'nin golünü penaltıdan Stancu atarken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü Ceyhun Gülselam kaydetti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



19. dakikada sağ kanattan Santos Candeias'ın ortasında Alanyaspor savunmadan seken topta buluşan Bogdan Stancu'nun şutu kaleci Jose Marafona'dan döndü.



32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.



44. dakikada Bogdan Stancu, Weliton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.



45. dakikada topun başına geçen Stancu meşin yuvarlağı kaleci Jose Marafona'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-0

İkinci yarı



60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.