11 Eylül 2019, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 11.09.2019

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre; haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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