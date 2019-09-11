11 Eylül 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Giriş Tarihi: 11.09.2019
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre; haftanın açılış karşılaşması olan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
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