Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 4 - 17. hafta programı açıklandı. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbiriyle yapacağı maçların tarih ve saati belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 23:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





