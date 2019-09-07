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Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

Cemil Usta Sezonu Süper Lig 4 - 17. hafta programı açıklandı. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbiriyle yapacağı maçların tarih ve saati belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 23:28
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Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 4 - 17. hafta maçlarının tarihlerini açıkladı. Buna göre derbi tarihleri ve saatleri de belli olmuş oldu.

İşte TFF'nin açıkladığı liste...

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Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
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Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
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Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
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Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
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