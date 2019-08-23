MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-0 Göztepe | ÖZET

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 45+2. dakikada Güven Yalçın, 55. dakikada Caner Erkin ve 59. dakikada Adem Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta 20:30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlendi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kalede sakatlığını atlatan Alman file bekçisi Karius'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dorukhan'ın yerine Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Oğuzhan'ın orta sahadaki partneri ise Gary Medel oldu. Bu ikilinin hemen önünde Boyd, Ljajic ve Lens'e şans veren Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

QUARESMA YEDEĞE



Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı yedek kulübesine çekti. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Quaresma, 11'indeki yerini Jeremain Lens'e kaptırdı.



KARIUS KALEYİ DEVRALDI



Siyah-beyazlı ekibin Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Loris Karius, Panathinaikos ile oynan hazırlık maçı ve Demir Grup Sivasspor ile oynanan ligin ilk maçında formasından uzak kalmıştı. Hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan Alman file bekçisi, Göztepe karşısında ilk 11'deki yerini aldı.



QUARESMA VE OĞUZHAN'A DESTEK



Vodafone Park'ta oynanan maçlardan önce bütün futbolcuları tribünlere davet eden siyah-beyazlı taraftarlar bu maç öncesinde de geleneği bozmadı. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi olan Quaremsa ve Oğuzhan Özyakup'a destek çıktı. İki futbolcu coşkuyla tribünlere giderken Quaresma'nın Beşiktaş armasını öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

ABDULLAH AVCI'NIN İLK İÇ SAHA MAÇI



Yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı takımın başına geçen Abdullah Avcı, iç sahadaki ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk resmi maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Avcı, Göztepe karşısında ligdeki ilk galibiyetini aldı.







DORUKHAN KADROYA DAHİL EDİLMEDİ



Göztepe karşısında görev alamayan bir isim de Dorukhan Toköz oldu. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda bir sakatlık yaşayan 23 yaşındaki orta saha Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi. Siyah-beyazlı kulüpten Dorukhan ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Toköz dün akşam gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesi (quadriceps) meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştır" denildi.

ŞENOL GÜNEŞ BU KEZ TRİBÜNDE



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı takip etti. Siyah-beyazlı ekipte 4 sene görev alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Güneş, eski takımını bu kez tribünden takip etti. Şenol Güneş'e A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da eşlik etti.





EMİNE BULUT TEPKİSİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı. Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başladı. Ayrıca iki takım futbolcuları olaya tepki göstermek adına sahaya siyah-pankartla çıktı.



Yaşanan olaya tribünlerdeki taraftarlarda kayıtsız kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda 1 dakika boyunca tezahürat yapılmadı. 1 dakikanın ardından ardından Beşiktaş ve Göztepe taraftarları 'kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Güven'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta direğe çarpan top oyun dışına çıktı.



42'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan'ın uzak mesafeden çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra kaleci Beto topun sahibi oldu.



45+2'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Lens pasını Caner'e aktardı. Sol çizgiden ceza sahasına giren Caner'in içeri çevirdiği topta, Güven bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Caner'in ortasında Vida topa hamle yapsa da dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



59'uncu dakikada Lens'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ljajic rakibini geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in ceza sahasına girdikten yaptığı vuruşta meşin Beto'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.



65'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ruiz'in ortasında ceza sahasındaki Medel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.



79'uncu dakikada Necip'in pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, kaleci Beto'nun önde olduğu görünce bekletmeden vurdu. Portekizli file bekçisi son anda topu yumruklamayı başardı.



90+2'nci dakikada Poko'nun pasında Beşiktaş savunmasına çarpan topta Alpaslan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Karius'un müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.