Beşiktaş - Göztepe maçından kareler

Süper Lig'in 2.haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini Güven Yalçın, Caner Erkin ve Ljajic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 22:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





