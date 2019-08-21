21 Ağustos 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 Giriş Tarihi: 21.08.2019

Süper Lig heyecanı geçtiğimiz hafta başlamıştı. ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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