26 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Favori Özdemir

Favori Özdemir
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 26.05.2019

’DE 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi adaylar belli oldu.

Nihat Özdemir'in favori olduğu koltuk için Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın da aday olduğu duyuruldu.

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