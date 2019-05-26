Favori Özdemir

TFF’DE 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi adaylar belli oldu.

Nihat Özdemir'in favori olduğu koltuk için Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın da aday olduğu duyuruldu.