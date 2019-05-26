26 Mayıs 2019, Pazar
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Favori Özdemir
Giriş Tarihi: 26.05.2019
TFF’DE 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi adaylar belli oldu.
Nihat Özdemir'in favori olduğu koltuk için Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın da aday olduğu duyuruldu.
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